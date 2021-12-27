Киев, , 11:19 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» могла закупить газ по цене в десять раз дешевле, что она это делает в настоящее время. Об этом 27 декабря заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, его слова приводит «5 канал» страны.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам бывшего украинского лидера, страна еще никогда не подходила к началу зимы с такими низкими запасами газа и угля.

«В начале этой зимы у «Нафтогаза» было более $2 млрд, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «великого воровства», ни на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — сказал Порошенко.

Отметим, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как ей не хватает собственной добычи голубого топлива.