Киев, 27 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» могла закупить газ по цене в десять раз дешевле, чем она это делает в настоящее время. Об этом 27 декабря заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, его слова приводит «5 канал» страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По словам бывшего украинского лидера, страна еще никогда не подходила к началу зимы с такими низкими запасами газа и угля.

«В начале этой зимы у «Нафтогаза» было более $2 млрд, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «великого воровства», ни на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — сказал Порошенко.

Отметим, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как ей не хватает собственной добычи голубого топлива.