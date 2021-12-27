Кострома, 27 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Костромской области перевели в резерв около 500 мест для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Adm44.ru Койка

Сейчас в медицинских учреждениях под эти цели перепрофилировано 636 коек, заполняемость составляет около 80%. Таким образом, по сравнению с концом ноября текущего года коечный фонд сокращён вдвое.

Заболеваемость в области снижается пятую неделю подряд, по данным Роспотребнадзора, регион прошёл очередную волну коронавируса. Сегодня, 27 декабря COVID-19 диагностировали лишь у 57 человек. Количество случаев заражения не превышает 100 в сутки на протяжении пяти дней.