Москва, , 11:17 — REGNUM Планы Центрального банка РФ установить контроль за всеми переводами физических лиц может привести к тому, что в России вырастет оборот наличных средств и вырастет спрос на криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«С 1 января ЦБ начинает жесткий контроль за всеми переводами физических лиц. Полагаю, данная информация придется многим не по вкусу. К чему это может привести? Резко возрастет спрос на открытие ИП, на получение различных патентов. Очевидно, резко возрастет число самозанятых. И это очень даже неплохо. Налоги в данном случае весьма небольшие, и для многих это станет вариантом обеления, — сказал Коган. — Резко возрастет оборот наличных средств. И это уже оборотная сторона данного процесса. Интересно только, насколько. Увеличится спрос на крипту и в частности на «биток». Вряд ли все происходящее вызовет рост цен на криптовалюты».

Кроме того, как полагает Коган, может серьезно вырасти нагрузка на всю банковскую систему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами.

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