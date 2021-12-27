Мариинск, Кемеровская область, , 11:17 — REGNUM В Кемеровской области завершился процесс над жителем города Мариинск, обвиняемого в убийстве троих человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в марте 2020 года.

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В тот вечер подсудимый распивал спиртное к компании местных жителей. В ходе застолья один из собутыльников обругал его нецензурной бранью, в ответ на что мужчина бросился на знакомых с ножом. Одному из потерпевших удалось выбежать и позвонить сожительнице, которая вызвала полицию.

«Полицейские задержали подозреваемого, вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 34‑ и 57-летней женщин и 39-летнего мужчины, также с множественными ножевыми ранениями 28-летнего мужчину госпитализировали», — отметили в ведомстве.

По результатам психолого-психиатрическая экспертизы выяснилось, что в момент совершения преступления злоумышленник понимал, что происходит. Сам мужчина вину не признал. Тем не менее, суд признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.