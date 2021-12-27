Владивосток, , 11:32 — REGNUM Приморье лихорадит — зима только началась, а в регионе местные жители кричат SOS и записывают обращения к губернатору края Олегу Кожемяко и президенту РФ Владимиру Путину. Приморцы жалуются на отключения электроэнергии.

Без света (сс) CWitte

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«За неполную неделю сразу два социальных бунта. Первый по перебоям со светом в Надеждинском районе, второй по транспортной блокаде острова Попова. Страшно предположить, что будет дальше?» — написал телеграм-канал «Оффшор ньюс».

В соцсетях пишут, что без электричества в минувшие выходные, 25−26 декабря, были многие населенные пункты. На официальных порталах властей региона и мэрии Владивостока информации о происшествиях нет.

Отмечается, что к проблемам с электроснабжением добавились ещё перебои с водоснабжением.

Жители Приморья записывают видеообращения к губернатору региона, а также к президенту РФ с просьбой о помощи. По их мнению, проблема отключений света не решается много лет.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные холода привели к отключениям электричества в ряде районов Приморского края, без света остаются 850 человек.