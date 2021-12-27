Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:17 — REGNUM Деятельность крематория в Нижнем Тагиле Свердловской области признали незаконной. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Крематорий

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В ведомстве проверили работу крематория. Прокуратура пришла к выводу о том, что объект не может располагаться на участке в посёлке Сухоложский Нижнего Тагила. Земли имеют статус П-2 и не предназначена для ритуальной деятельности. Кроме того, крематорий не имеет разрешительной документации на свою деятельность. Это создает реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан.

Прокуратура направила заявление в Ленинский суд Нижнего Тагила с требованием остановить работу крематория и запретить поставку газа в здание для недопущения работы кремационного оборудования.

Как ранее сообщало РЕ, местные жители долгое время борются против работы нижнетагильского крематория. Свердловчане обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они просили главу области недопустить фальсификации общественных слушаний о возможном изменении статуса земли под зданием.