Южно-Сахалинск, , 11:15 — REGNUM В Сахалинской области в период с 2019 по 2021 год в культурно-досуговых учреждениях был проведен 1661 новогодний детский концерт и спектакль. На Новый год-2022 планируется 426 мероприятий. Об этом ИА REGNUM заявила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Новогодние гуляния Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По её словам, новогодние мероприятия за 2019−2020 годы посетили 103 516 зрителей, на Новый год-2022 ожидается около 42 000 зрителей. В 2022 году планируются новогодние спектакли, театрализованные представления с интерактивными играми, но без контакта детей с артистами, утренники, балы-маскарады, детские новогодние театрализованные представления, театрализованные игровые программы, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы.

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Нонна Лаврик отметила, что региональные льготы по посещению новогодних мероприятий имеют дети из семей, находящихся в социально опасном положении, семьи находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных семьи, дети-инвалиды в возрасте до 16 лет, дети-сироты, дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в неполных семьях, дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя являются инвалидами 1 и 2 групп; инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды 1 и 2 групп, малообеспеченные и многодетные семьи, дети военнослужащих.