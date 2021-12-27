Москва, , 11:15 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обратилась с письмом к вице-премьеру Виктории Абрамченко, где просит о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на ремонт объектов недвижимости Российского государственного аграрного университета (МСХА имени К. А. Тимирязева), а также на строительство нового кампуса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Учитывая огромную историческую, научно-образовательную значимость Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева для агропромышленного комплекса России, прошу Вас, уважаемая Виктория Валерьевна, дать поручение Министерству сельского хозяйства РФ, Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, мэрии г. Москвы, Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» проработать вопрос о строительстве на территории университета современного студенческого кампуса, а также Министерству финансов РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на текущий и капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении университета и разработку проектно-сметной документации на строительство нового кампуса и проведения реставрационных работ», — следует из документа.

Школкина обратила внимание на амбициозные планы университета — создание на базе вуза «Национального исследовательского аграрного университета мирового уровня».

«В свою очередь, я полностью разделяю амбициозные планы Университета по дальнейшему развитию и считаю, что именно он должен стать учебным заведением мирового масштаба, прочно войдя в первую сотню аграрных университетов мирового уровня QS World University Rankings», — отметила парламентарий.

Вместе с тем, реализация стратегической цели университета в целом и программы «Приоритет-2030» в частности, предусматривает увеличение количества обучающихся с 12 тыс. до 20 тыс. человек, а также количество аспирантов и магистров с 1,7 тыс. до 4 тыс. человек, однако сделать это без создания соответствующей инфраструктуры невозможно, отмечает депутат Госдумы.

На сегодняшний день имущественный комплекс университета состоит в основном из зданий, построенных в конце XIX — начале XX веков, многие из которых строились не для учебных целей (в том числе для содержания скота или хранения зерна), поэтому в университете нет ни одного помещения с поточными лекционными аудиториями вместимостью более 100 мест.

Отметим, что в последнее время снова появляются сообщения о передаче земельных участков, находящихся в пользовании «Тимирязевки» под жилищную застройку, что вызывает серьёзную обеспокоенность, как среди научного сообщества, депутатского корпуса, так и среди гражданского общества.

Надо отметить, что это не первая попытка изъятия земель у университета. Последняя была предпринята в 2016 году, но, благодаря усилиям общественности и депутатского корпуса, удалось сохранить земли от застройки. Окончательную точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» в апреле 2016 года, пообещав оставить университет в покое, при этом отметив, что университет должен эффективно использовать все свои ресурсы, в том числе земельные.

В настоящее время университет входит в перечень научных центров мирового уровня, на базе которого создан научный центр «Агротехнологии будущего».

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