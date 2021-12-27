Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил вице-губернатором по политике Олега Чемезова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Свердловская область

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Чемезов приступил к своим обязанностям 27 декабря. На этом посту он сменил Сергея Бидонько, который в сентябре стал депутатом Госдумы. С 6 октября чиновник занимал должность политического вице-губернатора региона в качестве исполняющего обязанности. Теперь он также будет курировать вопросы внутренней политики.

Отметим, Олег Чемезов начал свою работу в правительстве Свердловской области в 2019 году. До этого он являлся депутатом Тюменской облдумы.