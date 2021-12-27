Москва, , 11:15 — REGNUM Жители России возлагают на наступающий 2022 год скорее положительные надежды. Индекс личных ожиданий от будущего года составил 44 пункта из 100 возможных, приводит данные ВЦИОМ

Дед Мороз и Снегурочка. Какой же Новый год без них Алексей Колчин © ИА REGNUM

Большинство опрошенных (70%) полагают, что 2022 год будет удачным или хорошим для них лично. 52% считают, что будущий год будет позитивным для всей страны, 46% — для мира в целом.

Определились с планами на новогодние каникулы 46% респондентов. Новый год будут отмечать 90% граждан, православное Рождество (7 января) — 72%, Старый Новый год (с 13 на 14 января) — 50%.

Опрос по телефону проведён в декабре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, уходящий 2021 год жители России провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий (индекс составил 60 пунктов из 90 возможных).

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