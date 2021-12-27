Томск, 27 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Водители сервиса «Яндекс.Такси» в Томске 27 декабря планируют провести забастовку.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Как сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности», водители требуют вернуть возможность покупки недельной смены и уменьшить расстояние подачи автомобиля до клиента. Также они настаивают на том, что водитель должен видеть точку «Б» и стоимость до принятия заказа, вне зависимости от активности и статуса.

Добавим, в созданном участниками акции чате в телеграме уже более 150 человек.

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