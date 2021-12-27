Сеул, 27 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Южной Корее предостерегли жителей страны от покупки поддельных долларов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национальной службы разведки.

Sar Maroof 50 долларов

По их словам, в ближайшее время в стране могут появиться фальшивые купюры номиналом $50.

«В настоящее время в Южной Корее не были обнаружены фальшивые банкноты, однако очень хорошие подделки циркулируют по странам Азии», — сообщили в разведывательной службе.

В разведке предполагают, что поддельные доллары появятся в стране до и после Зимних Олимпийских игр в Пекине, когда возрастет спрос на иностранную валюту.

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