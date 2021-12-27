Москва, , 11:13 — REGNUM Правительство России дополнительно выделит 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21. Об этом 27 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«По поручению президента, направим дополнительно свыше 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещению комплектующих производства и послепродажного обслуживания самолётов», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что это средства, выделяемые в рамках так называемого опережающего финансирования для того, чтобы уже в ближайшее время решить задачи, которые поставил перед нами президент, обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолётов и поставку запасных частей, узлов и агрегатов.