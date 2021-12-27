Кабул, , 11:12 — REGNUM Накануне передачи управления аэропортами Афганистана Турции и Катару ряд афганских инвесторов и бизнесменов просят Исламский Эмират передать управление аэропортами страны Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает TOLOnews.

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Инвесторы говорят, что в настоящее время в ОАЭ работает 200 000 граждан страны, а афганские бизнесмены вложили в эту страну до 10 миллиардов долларов

«Для проживающих здесь афганцев очень важно, чтобы этот контракт был передан ОАЭ, — указал Убайдулла Садрхель, председатель Афганской торговой палаты в ОАЭ. — Бизнесмены могут несколько раз в сутки слетать туда и обратно. Если будет перекрыто авиасообщение между ОАЭ и Афганистаном, прекратят работу и бизнесмены, а они создали рабочие места в Афганистане».

Ряд бизнесменов, живущих за пределами страны, заявляют, что до падения предыдущего режима, из Кабула в Дубай осуществлялось более десяти ежедневных рейсов. По мнению этих предпринимателей, передача аэропортов страны под управление ОАЭ увеличит валовой внутренний продукт страны.

По данным Афганской торговой палаты в ОАЭ, в настоящее время в стране работают более 200 000 афганцев.

«Наша просьба к Исламскому Эмирату — передать аэропорты страны под управление Объединенных Арабских Эмиратов, и это проложит путь для прогресса страны», — уверен бизнесмен Фарид Рухани.

Ряд авиационных экспертов призывают Исламский Эмират передать контракт на предоставление аэропортовых услуг подходящей компании с учётом национальных интересов страны.

«Необходимо учитывать международные стандарты контракта и порядочность [страны-контрагента], чтобы Афганистан мог в будущем предоставлять нужные услуги в авиационном секторе, а также увеличивать доходы страны от этого», — заявил Имам Мохаммад Варимач, бывший заместитель министра транспорта.

«Выбор Турции и Катара — это политический шаг, учитывая связи этих стран с Россией, странами Центральной Азии, НАТО, США и арабами, —считает экономист Саид Масуд. — Я думаю, что это было сделано именно в этих целях, в то время как связи с Дубаем отвечают нашим экономическим интересам».

В управлении гражданской авиации заявляют, что контракт на управление аэропортами страны будет подписан с самыми известными авиационными компаниями и с учётом национальных интересов.

Агентство «Анадолу» сообщило, что Турция и Катар достигли соглашения с Исламским Эмиратом об управлении аэропортами Афганистана, и ожидается, что эти две страны будут управлять кабульским и четырьмя другими афганскими аэропортами. По данным агентства Reuters, что Турция и Катар конкурируют с ОАЭ за контроль над аэропортами Афганистана.