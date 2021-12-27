Ульяновск, 27 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в Майнском районе 26 декабря около 11:00 на дороге Саранск — Сурское — Ульяновск. По данным полиции, 58-летний водитель МАЗа не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил двух пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летняя жительница Майнского района и четырёхлетняя дочь скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2021 года в Димитровграде Ульяновской области произошло ДТП с участием иномарки, в которой находились трое детей. Машина врезалась в дерево.

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