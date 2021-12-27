Казань, , 11:13 — REGNUM В ресурсоснабжающих организациях Казани в период новогодних каникул будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта, что в два раза больше, чем в обычные дни. Данные меры направлены для обеспечения бесперебойной работы и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг, заверили в мэрии.

Коммунальщики работают в усиленном режиме Дарья Антонова © ИА REGNUM

На время новогодних праздников в городе не предусмотрены плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг. Управляющие компании обеспечат круглосуточное дежурство персонала, укомплектованное необходимым оборудованием.

Несмотря на выходные дни, уборка придомовых территорий и кровель от снега и наледи не прекратится. При ухудшении погодных условий выведут необходимое количество спецтехники. В ежедневном режиме продолжат вывоз мусора из дворов жилого фонда, подчеркивают в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года мобильные пункты вакцинации будут закрыты. По установленному режиму они заработают со 2 по 9 января.

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