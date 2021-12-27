Бухарест, , 11:10 — REGNUM В результате сильнейших наводнений, охвативших северо-запад Румынии, пострадали несколько тысяч человек. Об этом 27 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

Наводнение Aufgang

По сообщениям представителей спасательных служб Трансильвании, в минувшее воскресенье из-за обильных осадков в виде дождя и мокрого снега из берегов вышли реки Бистра и Арьеш, а в районе населенного пункта Соходол (Западные румынские Карпаты) прорвало ирригационные сооружения. От внешнего мира оказались отрезанными более 50 населенных пунктов. В настоящее время спасатели проводят специальные операции по эвакуации местных жителей.

Как утверждают специалисты, на окончательную ликвидацию последствий стихийного бедствия потребуется несколько месяцев. Предполагается, что в ближайшее время правительство Румынии выделит более $2 миллионов для расселения пострадавших граждан в пунктах временного пребывания.