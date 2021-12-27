Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Авиакомпания AZUR air с 26 декабря возобновила еженедельные рейсы из петербургского международного аэропорта «Пулково» в аэропорт «Варадеро» на Кубе. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей петербургским аэропортом.

Pulkovoairport.ru Самолет Azur Air, Boeing 767-300

Перелеты на популярный кубинский курорт обеспечивает самолет Boeing 767−300. Рейсы запланированы до 12 мая с частотой один раз в десять дней. Приобрести билеты можно в составе туристического пакета у партнеров авиакомпании.

«Это первый рейс на Кубу из Санкт-Петербурга с марта 2020 года. На отдых отправились 322 пассажира», — отметили в ВВСС.

Отметим, Варадеро — не единственное трансатлантическое направление AZUR air из «Пулково». В зимнем расписании 2022 года авиакомпания также выполняет рейсы из Санкт-Петербурга в Ла-Роману, один из крупнейших курортов Доминиканской Республики.