Вологда, 27 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. За два года число многодетных семей в Вологде выросло на 39%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Из личного архива Ирины Буштыревой Многодетная мама

«Сейчас в Вологде проживает 5031 многодетная семья. За два года этот показатель вырос на 39%. В этих семьях 15 933 ребенка. Как отец пяти детей, скажу, что это радует», — написал чиновник.

Воропанов напомнил, что в Вологде родители, у которых появилась тройня, получают 500 тыс. рублей. За последние четыре года благодаря этой выплате улучшили свои жилищные условия восемь семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус многодетных будут подтверждать автоматически.