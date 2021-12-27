София, 27 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Болгарское Рождество» отчиталась в получении 2 455 000 левов (1,5 млн) в качестве пожертвований для детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи на территории Болгарии. Об этом 27 декабря сообщила софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, акция проводилась под патронатом президента Болгарии Румена Радева при посредничестве его супруги Десиславы Радевой. Каждый желающий мог отправить короткое сообщение «С Рождеством!» на определенный телефонный номер, после чего со счета абонента снималась символическая сумма.

Как утверждают местные СМИ, свои средства на спасение детей перечислили болгарские политики, деятели искусства и культуры, а также бизнесмены. Акция продлится до 31 декабря.