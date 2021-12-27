Брянск, , 11:10 — REGNUM В Брянской области 27 декабря подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше. чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 342 пациента, скончались от осложнений ещё 20 человек. Вакцинацию от COVID-19 прошли более 512 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 95 668 носителей инфекции. Справились с заражением 90 929 человек, зарегистрировано 2 832 летальных исхода. Лаборатории региона выполнили 1 238 149 исследований на коронавирус, в том числе 3778 тестов выполнено за минувшие сутки.

Первичную вакцинацию от COVID-19 прошли 512 009 жителей, с учётом ревакцинации прививки сделали 593 729 человек.