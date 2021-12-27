Канберра, 27 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В настоящее время борьба с киберпреступниками в Австралии идет полным ходом. Как сообщил 27 декабря телеканал Nine News, каждые 11 секунд в стране происходит одна хакерская атака.

Киберпреступник

В новом отчете Австралийского центра по кибербезопасности говорится, что киберпреступность обошлась предприятиям и физическим лицам в 33 миллиарда долларов за последний год, при этом ожидается, что к 31 декабря глобальные потери от рук хакеров составят 2 триллиона долларов.

Количество телефонных мошенничеств также растет, что заставило министра связи Пола Флетчера обратиться к гражданам в ходе пресс-конференции с предупреждением, чтобы те, если номер не знаком, просто переводили такие звонки на автоответчик.

Особым поводом для злоумышленников стало Рождество, когда несмотря на светлость праздника, по всей Австралии резко выросли потоки подозрительным SMS-сообщений.