Симферополь, , 11:08 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал попыткой «раскачать ситуацию» конфликт вокруг застройки на территории Форосского парка-памятника. Об этом он заявил журналистам.

Заборы в Форосском парке © ИА REGNUM

«Наши партнеры и коллеги из Республики Татарстан строят детский лагерь, а не виллы какие-то. Да, некоторое количество деревьев пострадало. Увы, без этого не обходится ни одна стройка. Я выезжал на место, с инициативной группой лично осмотрел, так сказать, «место преступления». Спрашиваю застройщика: за каждое срубленное или поврежденное дерево посадишь пять новых? Конечно, говорит, сделаю», — цитирует Аксёнова ТАСС.

Глава Крыма отметил, что детский лагерь в Форосе даст новые рабочие места для местных жителей, кроме того, маленькие жители Фороса смогут заниматься в секциях при лагере и ходить в бассейн.

«Это реальная польза. Остальное — попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку. На самом деле, причиной конфликта была не стройка, а угроза того, что закроют доступ в парковую зону. Это ошибочное решение застройщика, нельзя лишать жителей Фороса возможности зарабатывать на сдаче квартир, всегда надо искать баланс между интересами предпринимателей и всех остальных. Мы его нашли», — уверен глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Форосский парк-памятник оказался в центре скандала в конце 2020 — начале 2021 года. Местные жители пожаловались на массовую вырубку зеленых насаждений, в том числе реликтовых, а также на закрытый доступ в парк. Активисты выходили на пикеты, выступали с видеообращениями. Крымские власти и лично Сергей Аксёнов заявляли, что все работы ведутся законно и без нарушений. Впрочем, нарушения всё-таки были обнаружены, в марте 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонская обещает не бросать тему Форосского парка