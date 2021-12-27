Глава Крыма: конфликт в Форосе – это попытка «раскачать ситуацию»
Симферополь, 27 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал попыткой «раскачать ситуацию» конфликт вокруг застройки на территории Форосского парка-памятника. Об этом он заявил журналистам.
Глава Крыма отметил, что детский лагерь в Форосе даст новые рабочие места для местных жителей, кроме того, маленькие жители Фороса смогут заниматься в секциях при лагере и ходить в бассейн.
Как сообщало ИА REGNUM, Форосский парк-памятник оказался в центре скандала в конце 2020 — начале 2021 года. Местные жители пожаловались на массовую вырубку зеленых насаждений, в том числе реликтовых, а также на закрытый доступ в парк. Активисты выходили на пикеты, выступали с видеообращениями. Крымские власти и лично Сергей Аксёнов заявляли, что все работы ведутся законно и без нарушений. Впрочем, нарушения всё-таки были обнаружены, в марте 2021 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки и повреждений деревьев, в том числе занесённых в Красную книгу РФ.