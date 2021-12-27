Лондон, 27 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1100 за тысячу кубометров. Это 27 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки, при открытии торговой сессии цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1064 за тысячу кубометров.

При этом такая стоимость голубого топлива почти на 18% меньше расчетной цены 24 декабря, когда она составляла порядка $1290 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, при открытии торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров.