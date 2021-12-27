Тюмень, , 11:06 — REGNUM В Тюмени Калининский районный суд признал виновным бригадира строителей в смертельном падении разнорабочего в шахту лифта. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Шахта лифта

В суде установлено, что 15 июля 2021 года на возведении 15-этажного жилого дома работала бригада строителей. Утром в бригаду, без надлежащего оформления трудовых отношений, был привлечён мужчина в качестве разнорабочего.

Бригадир, зная, что является ответственным лицом, проигнорировал требования норм безопасности и не обеспечил наличие ограждений около шахт лифтов на всех этажах многоквартирного дома. В результате новенький, находясь на втором этаже строительного объекта, упал в шахту лифта и скончался от полученных травм.

Бригадир вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени днём 16 декабря в доме на ул. Пресненская набережная, 12 сорвался лифт на уровне 27 этажа и пролетел до 14-го этажа, где резко затормозил. Находившийся в кабине мужчина выжил, но получил ушиб поясницы.

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