Москва, 27 декабря 2021, 11:06 — REGNUM Правительство России дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект лайнера МС-21, сообщил 27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта осуществил новый российский авиалайнер МС-21−300, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска.
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