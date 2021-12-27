Москва, , 11:05 — REGNUM В 2022 году спрос на газ в Европе снизится на фоне высоких цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние месяцы [2021 года] спрос на газ в ЕС начал снижаться, однако в пределах относительно небольших величин, — сказал Салихов. — Цены продолжают оставаться на высоких уровнях. Другим важным фактором является баланс мирового рынка СПГ. В следующем году должны быть введены в эксплуатацию два СПГ-завода в США общей проектной мощностью в 8,8 млн тонн в год. Это должно увеличить предложение на мировой рынок. В 2022 году спрос [на газ] в Европе снизится на фоне высоких цен. Вполне вероятно, что потребление газа в ЕС в следующем году снизится на 5% и более, если цены будут оставаться на сверхвысоких уровнях».

Как отметил Салихов, некоторые газоемкие промышленные предприятия в Европе (химические производства, производство удобрений) приостановили свою деятельность. Также значительно снизилось потребление газа в электроэнергетике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году среднегодовая цена природного газа будет на 14% выше среднегодовой цены 2021 года.

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