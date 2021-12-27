Москва, 27 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Рубль несколько укрепляется в начале предновогодней недели 27 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Klemenchukov Деньги

«Рынок сейчас «тонкий», менее зависимый от внешних движений из-за праздничных дней в основных странах, где торги обычно воздействуют на финансовые активы.

В таких условиях российская валюта получает преимущество, даже несмотря на некоторое удешевление нефти с $76,30 до $75,50 за баррель нефти марки Brent.

Но предложение рублей увеличивается во многом из-за продажи валюты, в частности, экспортёрами для налоговых и бонусных рублёвых выплат. Кроме того, несколько ослабевает доллар к основным валютам на Форекс, что отражается и на его курсе к рублю.

В течение дня не запланированы значимые события и статистика, поэтому вряд ли можно ожидать существенные движения. Снижение курса доллара, вероятно, не уйдёт дальше 73 рублей.

На данном уровне проходит сильная техническая зона поддержки, нижняя граница текущего диапазона. Но и повышение курса доллара ограничено уровнем 73,80 руб, что соответствует верхнему пределу данного коридора.

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