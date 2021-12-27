Москва, 27 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил инженеров, разработчиков и конструкторов самолёта МС-21−300 с первым полётом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На совещании с заместителями 27 декабря Мишустин заявил, что «буквально два дня назад произошло важное событие — свой первый полёт совершил среднемагистральный узкофюзеляжный МС-21−300 с крылом из российских композитных материалов».

«Хочу поздравить всех — наших инженеров, разработчиков, конструкторов — благодаря которым создана такая современная машина. Уверен, что впереди будут новые успехи», — сказал премьер-министр.