Тампа, США, 27 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаил Сергачёв попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Отмечается, что включить в ковид-протокол могут по нескольким причинам, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Кроме того, в протокол оказались включены второй вратарь команды Брайан Эллиотт и форвард Пьер-Эдуар Белльмар.

Напомним, Василевский и Сергачёв являются двукратными обладателями Кубка Стэнли в составе «Тампы».

В нынешнем сезоне Василевский провёл 24 матча, в которых его команда одержала 17 побед. Вратарь отразил 92,8% бросков по своим воротам. Сергачёв сыграл в 28 встречах, в которых набрал 14 (2 + 12) очков.