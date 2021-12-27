Москва, , 11:04 — REGNUM В 2022 году среднегодовая цена природного газа будет на 14% выше среднегодовой цены 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«На европейском рынке наблюдается дефицит газа, поэтому требуются высокие цены, чтобы сбалансировать рынок, — сказал Салихов. — В настоящее время из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) отбор идет опережающими темпами. И даже в оптимистичном сценарии к концу отопительного сезона запасы будут на минимальных значениях. Это, в свою очередь, означает, что потребуются относительно высокие цены в неотопительный сезон 2021/2022 года для того, чтобы обеспечить восстановление запасов в ПХГ. Мы ожидаем, что среднегодовая цена газа на TTF в 2022 году будет на 14% [выше] среднегодовой цены 2021 года и составит 650 долларов за тысячу кубометров».

В то же время, как полагает эксперт, в 2023 году по мере восстановления баланса рынка можно ожидать снижения цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что проблемы в газовом вопросе западноевропейские страны создают себе сами.

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