Кабул, 27 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Принцесса Марьям Наим, дочь Захир-шаха, последнего короля Афганистана, была похоронена 26 декабря на холме Маранджан в Кабуле. Она была второй дочерью Захир-шаха и скончалась в афганской столице в возрасте 86 лет. Об этом сообщает TOLOnews.

Joe Burger Кабул

Её родственники рассказали, что она стремилась к миру и стабильности в стране и всегда поощряла женщин к получению образования.

Марьям Наим некоторое время находилась в больнице и скончалась 25 декабря в результате болезни.

«После переворота в Афганистане они с отцом эмигрировали в Великобританию. Прошло три года с тех пор, как она приехала в Афганистан по собственному желанию и жила с нами. Хотя она была принцессой, она была очень несчастна, люди всегда помнили, что она принцесса, и я очень горжусь тем, что она носила этот титул в народной памяти», — сказал Надир Наим, сын принцессы Марьям.

Когда Мохаммад Захир-шах правил Афганистаном, Марьям была медсестрой в женской клинике. Её родственники говорят, что она мечтала об успехах Афганистана и рассматривала образование женщин один из путей их достижения.

«Они пытались наладить диалог с женщинами, чтобы их ободрить, дать понять мужчинам, что Афганистан больше не должен видеть кровопролития», — поделился Хафизулла Баракзай, родственник принцессы Марьям.

У Мохаммада Захир-шаха было две дочери и пять сыновей, принцесса Марьям была вторым ребёнком в семье и провела большую часть своей жизни за границей. У неё остался сын.

«Госпожа Марьям была членом королевской семьи и второй дочерью короля Мохаммада Захир-шаха, она была доброжелательной и патриотичной женщиной», — сказал Абдул Вахаб Афган Мел, родственник принцессы Марьям.

Захир Шах (король Афганистанас 1933 по 1973 год, свергнутый своим двоюродным братом Мухамедом Даудом) находился в изгнании три десятилетия, вернулся на родину после вторжения США в 2001 году и считался символом мира и единства в Афганистане. Захир Шах умер в Кабуле в 2007 году в возрасте 92 лет.