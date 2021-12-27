Благовещенск, 27 декабря 2021, 11:26 — REGNUM В Тамбовском районе Амурской области из-за нехватки врачей уролога сделали ещё и терапевтом. Две должности вынужденно совмещает врач Константин Кожеченков, сообщила «Амурская правда».
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Врачу 27 лет. Он в том числе занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавирусной инфекции. Жители муниципалитета оценили заслуги врача и присудили ему победу в конкурсе «Повод гордиться».
Как сообщало ИА REGNUM, за всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.