Благовещенск, 27 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Тамбовском районе Амурской области из-за нехватки врачей уролога сделали ещё и терапевтом. Две должности вынужденно совмещает врач Константин Кожеченков, сообщила «Амурская правда».

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Врачу 27 лет. Он в том числе занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавирусной инфекции. Жители муниципалитета оценили заслуги врача и присудили ему победу в конкурсе «Повод гордиться».

«Первое время я работал на 28—30 вызовах в сутки. Сейчас продолжаю совмещать две специальности, работая терапевтом на своем участке, который обслуживает село с населением более 1,5 тысячи человек. Победы в таком конкурсе не ожидал. Для меня совмещение двух специальностей — хорошая возможность набраться опыта», — отметил Константин Кожеченков.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.