Москва, , 11:01 — REGNUM Опасения жителей РФ по поводу ухудшения качества жизни в 2022 году во многом продиктованы теми мировыми тенденциями, которые спровоцировал постпандемический перекос бизнес-процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Рост экономики Pixabay.com

«И главным негативным результатом этих изменений стал серьезный инфляционный пресс, проявление которого можно наблюдать по всему миру, — сказал Чередниченко. — Именно этот факт, вернее, опасения его дальнейшего развития легли в основу ожиданий тех, кто уверен, что в 2022 году экономическая ситуация в РФ ухудшится. Свою ложку дегтя в восприятии добавляет неопределенность, связанная с достаточно активным распространением нового штамма «Омикрон».

Однако, как полагает экономист, ситуация не так плоха, как кажется на первый взгляд.

«Экономика и возможности антиковидных мер сделали серьезный рывок, и масштабные ограничения образца 2020 года с высокой долей вероятности можно исключить. Добавляет позитива и прогноз роста российской экономики в 2021 году на 4−4,2%», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году экономика России будет расти медленнее, чем в 2021 году.

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