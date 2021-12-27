Чебоксары, 27 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число безналичных расчётов за товары и услуги, а также объём направляемых средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в Отделении — Национальном банке Чувашии по итогам января — сентября 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За девять месяцев в республике операции по оплате товаров и услуг банковскими картами проводились в 15 раз чаще, чем по снятию наличных денег. В общем числе операций с использованием карт доля операций по оплате товаров и услуг за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 2% и составил 94%, объём средств возрос на 4% и достиг 42%.

Всего за девять месяцев жители Чувашии совершили 206,5 млн операций банковскими картами при оплате товаров и услуг на 95,5 млрд рублей, средний чек — 462 рубля. Количество операций по сравнению с январём — сентябрём прошлого года выросло на 32%, а сумма — почти на 30%.

Заместитель управляющего отделением Алиса Александрова связывает рост безналичных платежей с удобством онлайн-сервисов, дистанционных переводов и платёжной инфраструктурой.

Отмечается, что на начало октября в Чувашии насчитывалось 27,6 тыс. единиц электронных терминалов, число выпущенных платёжных карт увеличилось на 13% и превысило 2,4 млн штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост среднего размера выданного потребительского кредита. В октябре он составил 270,6 тыс. рублей, что на 19,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. Ранее Банк России заявлял, что в октябре рост потребительского кредитования замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе.

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