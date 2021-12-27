Москва, , 10:59 — REGNUM Последняя неделя 2021 года началась с неоднозначного настроя инвесторов. За выходные дни (25−26 декабря) ситуация с коронавирусом усугубилась, что заставляет игроков занимать осторожную позицию, особенно в условиях тонких праздничных торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«В Азии ведущие фондовые индексы торговались разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite не смог закрепиться на положительной территории и просел в пределах 0,2% несмотря на голубиную риторику Банка Китая, который на минувших выходных пообещал оказать экономике дополнительную поддержку.

Перевесил негатив от омикрона — число новых случаев заражения достигло максимальных с начала года значений, повышая угрозу введения локдаунов в стране. Японский Nikkei 225 лишился без малого 0,4%, а южнокорейский Kospi упал на 0,43%. Площадки Гонконга, Малайзии и Австралии сегодня закрыты по случаю праздников.

Американские фьючерсы торгуются стабильно, но риск просадки Уолл-стрит в ходе предстоящей сессии довольно высок, учитывая ухудшение ситуации с омикроном.

На выходных в Штатах были отменены сотни авиарейсов, что не только нарушило праздничные планы американцев, но и указало на растущий риск введения ограничений в случае дальнейшего распространения нового вируса, который появился месяц назад в Южной Африке и теперь шагает по миру.

На прошлой неделе рынки в основном росли на сообщениях о том, что новый штамм гораздо менее опасен, чем дельта, однако если темпы его разрастания продолжат набирать обороты, этот аргумент уйдет в тень, и в сегменте рисковых активов будут господствовать продавцы.

На валютном рынке не наблюдается значимых изменений. Долларовые пары продолжают топтаться в тесных диапазонах. При этом высокодоходные и сырьевые валюты демонстрируют небольшой восходящий уклон, тогда как японская иена и швейцарский франк несут потери из-за своего защитного статуса.

Это сигнализирует о том, что трейдеры не торопятся избегать рисков несмотря на усугубление эпидемиологической обстановки. Так, евро/доллар удерживается над уровнем 1.1300 и 20-дневной скользящей средней, тогда как в роли ближайшего барьера выступает зона 1.1325.

Ключевое краткосрочное сопротивление проходит в области 1.1340, которая вряд ли будет уверенно пройдена в ближайшее время, тогда как риск возвращения под 1.1300 сохраняется.

Нефть слегка отступает, вернувшись под отметку $76 за баррель сорта Brent. Трейдеры осторожничают, наблюдая за историей с коронавирусом, а также постепенно переключаясь на заседание ОПЕК+, которое пройдет 4 января.

Игроки не ожидают от альянса замедления темпов наращивания добычи, но надеются на подтверждение готовности скорректировать параметры соглашения в случае необходимости.

Невзирая на риски, сопряженные с омикроном, ОПЕК+ вряд ли станет урезать объемы производства, поскольку цены сейчас находятся на довольно высоких уровнях, хотя и торгуются под отметкой $80 на протяжении последнего месяца», — считает эксперт.

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