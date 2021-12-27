Лондон, , 10:59 — REGNUM При открытии торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров. Это 27 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, при открытии торговой сессии цена на январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах составила $1156 за тысячу кубометров.

При этом такая стоимость голубого топлива на 10,4% меньше расчетной цены 24 декабря, когда она составляла порядка $1290 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря заявил официальный представитель российской компании «Газпром» Сергей Куприянов, что обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Евросоюз в адрес России и компании являются неприемлемыми и беспочвенными.