Лондон, 27 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. При открытии торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров. Это 27 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, при открытии торговой сессии цена на январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах составила $1156 за тысячу кубометров.

При этом такая стоимость голубого топлива на 10,4% меньше расчетной цены 24 декабря, когда она составляла порядка $1290 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря заявил официальный представитель российской компании «Газпром» Сергей Куприянов, что обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Евросоюз в адрес России и компании являются неприемлемыми и беспочвенными.