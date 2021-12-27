Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпитализировали 14-летнего школьника, у которого после плотного обеда произошел разрыв кишечника. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Госпитализация Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Как сообщает телеканал «78», госпитализация 14-летнему подростку понадобилась днем в воскресенье, 26 декабря. Находясь в гостях у бабушки, после плотного обеда мальчик почувствовал острую боль в животе. Женщина отвезла ребенка в городскую больницу, откуда школьника экстренно госпитализировали в клинику Педиатрической академии.

«Сейчас школьник находится в тяжёлом состоянии, у него диагностировали разрыв сигмовидной кишки и острый перитонит», — говорится в сообщении.

Причину разрыва внутренних органов установят специалисты и сотрудники правоохранительных органов.