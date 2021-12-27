В Петербурге школьника госпитализировали с разрывом кишечника после обеда
Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге госпитализировали 14-летнего школьника, у которого после плотного обеда произошел разрыв кишечника. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщает телеканал «78», госпитализация 14-летнему подростку понадобилась днем в воскресенье, 26 декабря. Находясь в гостях у бабушки, после плотного обеда мальчик почувствовал острую боль в животе. Женщина отвезла ребенка в городскую больницу, откуда школьника экстренно госпитализировали в клинику Педиатрической академии.
«Сейчас школьник находится в тяжёлом состоянии, у него диагностировали разрыв сигмовидной кишки и острый перитонит», — говорится в сообщении.
Причину разрыва внутренних органов установят специалисты и сотрудники правоохранительных органов.