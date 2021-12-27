Зимовниковский район, Ростовская область, , 10:59 — REGNUM Губернатору Ростовской области Василию Голубеву показали, как работает Марченковская ветроэлектростанция, в создание которой инвестор вложил 16,5 млрд рублей. Объект расположен в Зимовниковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

ВЭС Pxhere.com

Марченковская ВЭС запущена 1 июля 2021 года. За это время ветропарк поставил на оптовый рынок около 150 млн кВт/ч электроэнергии. Предполагается, что среднегодовая выработка энергии превысит 320 млн кВт/ч.

«Ростовская область — энергетически диверсифицированный регион. Если говорить о «зелёной» энергетике, у нас строятся не только ветростанции. Уже подписано первое соглашение о создании солнечной электростанции. На этом мы не остановимся, в ближайшие годы на Дону будут построены ещё четыре ВЭС. Мы — регион-донор, вырабатываемой энергией мы не только обеспечиваем себя, но и поставляем в другие регионы страны», — отметил губернатор.

Власти планируют, что к концу 2024 года общая ветрогенерация в Ростовской области достигнет показателей в 800−1000 мегаватт.

ИА REGNUM напоминает, что первая ветроэлектростанция в Ростовской области заработала в 2020 году. Всего в Ростовской области действует шесть ветропарков суммарной мощностью более 600 МВт.