Кострома, 27 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области утвердил график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Указатель

Всего в регионе развернуто 56 прививочных пунктов, в областном центре кроме медицинских организаций сделать прививку от коронавируса можно в пяти торговых центрах — «Коллаже», «РИО», «Галерее», «Стометровке» и «Солнечном».

Пункты вакцинации в «Солнечном», «РИО» и «Стометровке» будут работать с 3 по 9 января с 11 до 14 часов. В торговом центре «Галерея» прививку можно будет получить 3, 4, 5, 6 и 9 января с 11 до 14 часов. Дежурить в «Коллаже» медики будут с 3 по 6 января в это же время.

По данным на 27 декабря прививки от COVID-19 сделали 287 тысяч 836 костромичей, что составляет 72,1% от плана, установленного Минздравом. Для достижения достаточного уровня коллективного иммунитета вакцинироваться должны ещё около 111 тысяч человек. Справиться с этой задачей из-за «серьёзного» падения темпов вакцинации до Нового года область не успеет.