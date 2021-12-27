* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:54 — REGNUM Шир Ахмад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнув, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана, сказал, что «враг» не должен думать, что афганцы устали от 40 лет войны и не могут защитить себя. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

»При необходимости афганцы могут воевать и защищаться ещё 40 лет», — указал он.

На публичном митинге в Кабуле в воскресенье, 26 декабря, Станакзай заявил, что силы США покинули Афганистан под покровом ночи, и что прошло четыре месяца с тех пор, как афганцы получили возможность принимать самостоятельные решения.

«Мы призываем Соединенные Штаты не вмешиваться во внутренние дела Афганистана и позволить афганцам строить свою страну», — сказал он.

Станакзай также призвал соседей Афганистана открыть границы для афганцев и облегчить выдачу виз.

Заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что «сотни людей каждый день нелегально отправляются в Иран, и многие из них погибают по пути и не достигают Ирана».

В своем выступлении Станакзай отметил, что женщины и девушки имеют право на работу и образование, но он считает, что «культура Афганистана отличается от культуры западных стран».

Вот уже сто дней, с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял на себя управление страной, девочки старше шестого класса не ходят в школу, а женщинам запрещено работать в государственных учреждениях.