Гори, Грузия, , 10:53 — REGNUM Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюрьмы в военный госпитали в Гори, не улучшается. Об этом сообщил журналистам его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Саакашвили и галстук Цитата из видео на YouTube

«Я бы сказал, что его состояние стабильно неудовлетворительное. Как и в предыдущие дни, у него нейродефицит», — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что экс-президент планировал участвовать в заседании суда, которое назначено на 27 декабря, но решил отказаться из-за плохого самочувствия.

Кипшидзе добавил, что считает назначенный Саакашвили курс лечения неадекватным. Он сообщил, что политику необходимо МРТ, но такого оборудования в госпитале нет.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, на называя причины. Впоследствии он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания в тюрьме. В итоге он добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь.

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