Москва, 27 декабря 2021, 11:00 — REGNUM Проработка предложения Североатлантического альянса о созыве в январе Совета Россия-НАТО предполагает решение ряда вопросов, в том числе — о составе российской делегации. Об этом сообщил 27 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Александр Грушко
Александр Грушко
Council.gov.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как сообщало ИА REGNUM, предложил провести совещание Совета Россия — НАТО 12 января. По словам Грушко, российская сторона прорабатывает эту инициативу, при этом участвовать в совещании физически некому — из-за недружественных действий НАТО у России при альянсе нет ни посла, ни аккредитованного дипломата, ни военного представителя.

Если будет принято положительное решение, в Брюссель отправится делегация из Москвы, рассказал Грушко РИА Новости.

Дипломат предположил, что совещание будет посвящено предложениям России по гарантиям безопасности, в том числе вопросу о нерасширении НАТО.

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