Москва, 27 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Проработка предложения Североатлантического альянса о созыве в январе Совета Россия-НАТО предполагает решение ряда вопросов, в том числе — о составе российской делегации. Об этом сообщил 27 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как сообщало ИА REGNUM, предложил провести совещание Совета Россия — НАТО 12 января. По словам Грушко, российская сторона прорабатывает эту инициативу, при этом участвовать в совещании физически некому — из-за недружественных действий НАТО у России при альянсе нет ни посла, ни аккредитованного дипломата, ни военного представителя.

Если будет принято положительное решение, в Брюссель отправится делегация из Москвы, рассказал Грушко РИА Новости.

Дипломат предположил, что совещание будет посвящено предложениям России по гарантиям безопасности, в том числе вопросу о нерасширении НАТО.

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