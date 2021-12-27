Воронеж, , 10:52 — REGNUM Крупная нарколаборатория ликвидирована в Семилукском районе Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Воронежской области 27 декабря.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане РФ, уроженцы Воронежской области, 25-летний мужчина и 25-летняя женщина организовали лабораторию синтетических наркотиков прямо на территории своего домовладения. Их задержали с поличным. При обысках было обнаружено и изъято лабораторное оборудование для производства наркотических средств, а также особо крупная партия синтетического наркотического средства массой около 30 кг и более 1,5 тонны химических реактивов.

«В отношении двух задержанных граждан РФ следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморье силовики пресекли сбыт поддельных денежных купюр и наркотических средств, задержаны двое подозреваемых, изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.